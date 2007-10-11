Санкт-Петербург выражает глубокую благодарность донетчанам
23:27, 11 октября 2007Общество
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За памятник жертвам катастрофы Ту-154
|Валентина МАТВИЕНКО
Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, власти Санкт-Петербурга также выразили признательность облгосадминистрации за организацию траурных мероприятий, посвященных годовщине гибели пассажиров и членов экипажа самолета.
Как известно, самолет Ту-154 "Пулковских авиалиний" разбился 22 августа 2006 года в Донецкой области у поселка Сухая Балка. Все 170 пассажиров и членов экипажа погибли. В годовщину авиакатастрофы на месте падения самолета был открыт мемориал.
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