Санкт-Петербург выражает глубокую благодарность донетчанам

23:27, 11 октября 2007
Общество
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За памятник жертвам катастрофы Ту-154

Валентина МАТВИЕНКО
Правительство Санкт-Петербурга, а также лично губернатор Валентина МАТВИЕНКО направили в адрес Донецкой облгосадминистрации и ее председателя Владимира ЛОГВИНЕНКО официальное письмо с выражением глубокой благодарности и искренней признательности за создание Мемориала памяти жертв катастрофы самолета Ту-154.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, власти Санкт-Петербурга также выразили признательность облгосадминистрации за организацию траурных мероприятий, посвященных годовщине гибели пассажиров и членов экипажа самолета.

Как известно, самолет Ту-154 "Пулковских авиалиний" разбился 22 августа 2006 года в Донецкой области у поселка Сухая Балка. Все 170 пассажиров и членов экипажа погибли. В годовщину авиакатастрофы на месте падения самолета был открыт мемориал.

 

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