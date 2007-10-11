В Тернопольской области обнаружили усыпальницу VІ века до нэ

В Чертковском районе Тернопольской области во время археологических раскопок выявили усыпальницу VІ века до нашей эры.

Как сообщил корреспонденту УНИАН кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела археологии Института украиноведения им. И.Крипякевича НАН Украины Николай БАНДРОВСКИЙ, судя по самой конструкции и найденным в усыпальнице вещам, в ней похоронено привилегированное лицо, а возможно, даже и власть предержащий.

“Во время раскопок кургана мы выявили интересное архитектурное сооружение столбовой конструкции. Для ее сооружения была затрачена масса усилий, ведь она состоит из десятков тонн камней”, - отметил Н.БАНДРОВСКИЙ.

Усыпальница, считает научный работник, служила и для выполнения определенных обрядов или поминок покойного. Она не была засыпана, в середину конструкции при потребности можно было попасть. В ее центральную часть, которая имеет размер 5 х 5 метров, ведут галереи. Таких памятников, по словам Н.БАНДРОВСКОГО, в Украине единицы. “В этом нет нашей заслуги, но с находкой нам повезло, благодарим Бога, что мы натолкнулись на такое уникальное открытие”, - сказал он.

За время раскопок уже обнаружили два боевые топора, панцирь, состоящий из 5-7 тыс. стальных чешуек. Их нашивали на кожаную основу и устилали в 3-4 слоя. “Такой панцирь невозможно было пробить стрелой и даже копьем, разве что специальным ударом боевого топора”, - отметил Н.БАНДРОВСКИЙ.

Также в усыпальнице нашли глиняную и бронзовую посуду, а еще - уникальный бронзовый казан.

Находки, найденные во время раскопок усыпальницы, по словам Н.БАНДРОВСКОГО, попадут во Львовский государственный музей, где будут экспонироваться.