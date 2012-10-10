МИД: старые паспорта "без чипа" остаются действительными

Как передает корреспондент УНИАН, на этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр Дикусаров.

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«Согласно существующей международной практике, введение биометрических паспортов не будет означать автоматической потери действительности паспортов, которые были выданы до вступления в силу данного закона. Ранее выданные в установленном порядке паспорта и в дальнейшем будут действительными на протяжении срока, на который они были оформлены», - сказал А.Дикусаров.

По его словам, в соответствии с планом действий по либерализации визового режима с Европейским Союзом, введение украинской стороной биометрических паспортов является одним из основных и обязательных условий для отмены ЕС визового режима для граждан Украины.

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Кроме того, сказал А.Дикусаров, введение биометрических паспортов значительно упростит идентификацию личности и обеспечит надлежащую защиту документов от подделки.

Как сообщал УНИАН, 2 октября Верховная Рада приняла в целом Закон «О Едином государственном демографическом реестре и документах, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный статус».