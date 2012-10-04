Поехать в ЕС без визы можно будет только с биометрическим паспортом

После выполнения Украиной плана действий по упрощению визового режима с ЕС безвизовое пересечение границы украинцами будет осуществляться только при наличии биометрических паспортов.

Об этом заявил глава Департамента информационной политики МИД Олег Волошин, пишет Зеркало недели.

«Получение биометрического паспорта не является обязанностью гражданина, он может оставить старый паспорт. Но выезд со старым паспортом оставит процедуру получения виз. То есть, безвизовый режим в любом случае будет распространен исключительно на владельцев биометрических паспортов», - отметил Волошин.

Согласно закону вместо нынешних внутренних паспортов будет карточка, содержащая бесконтактный электронный носитель.

Загранпаспорт будет в форме книжечки с бесконтактным электронным носителем в правом форзаце.