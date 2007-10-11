Черновецкий хочет запретить массовые акции на Майдане и Крещатике

Киевская власть обратилась в суд с просьбой ограничить проведение 14 октября массовых акций политическими силами и общественными организациями.

Об этом УНИАН сообщил начальник Главного управления по вопросам внутренней политики Киевской горгосадминистрации Виктор ГОНЧАРУК.

По его словам, сегодня власть города направила в Окружной административный суд Киева обращение, в котором просит ограничить проведение массовых мероприятий по случаю 65-й годовщины создания Украинской повстанческой армии и 63-й годовщины освобождения Украины от фашистских захватчиков. В частности, КГГА просит суд разрешить всем общественным организациям и партиям, которые намерены отметить годовщину основания УПА, проводить свои мероприятия исключительно на Софийской площади.

Также городская власть просит суд постановить, что организации, которые просят разрешение отметить годовщину освобождения Украины от фашистов, могут провести свои акции на Бессарабский площади и у памятника В.Ленину на бульваре Тараса Шевченко.

Как отметил В.ГОНЧАРУК, Майдан Незалежности и Крещатик, по убеждению руководства города, должны остаться свободными от политических мероприятий в эти выходные, чтобы предоставить возможность киевлянам спокойно отдохнуть и развлечься.

По его словам, в принципе, почти все представители общественных организаций предварительно согласились разделить территории проведения торжеств для избежания каких-либо столкновений. Однако ВО «Свобода» все же настаивает на проведении своего марша почти по всему центру города - от парка Т.Шевченко, по площади Льва Толстого, Бессарабской площади, Крещатику, через Майдан Незалежности к Михайловской площади. Для обеспечения порядка и спокойного отдыха киевлян, а также организации безопасного празднования годовщин городская власть была вынуждена обратиться в суд.

В.ГОНЧАРУК сообщил, что заседание суда должно состояться завтра.

Как сообщал УНИАН, отметить 63-ю годовщину освобождения Украины от фашистских захватчиков, 65-ю годовщину создания УПА и праздник Покрова в центре Киева 14 октября планируют ряд общественных организаций, а также всеукраинское объединение “Свобода” и Коммунистическая партия Украины.