Газпром выпихивает с рынка украинских газовых посредников?

Ситуация с долгом Украины возникла из-за желания «Газпрома» устранить конкурента в лице «РосУкрЭнерго» на рынке газа.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня на пресс-конференции выразил независимый эксперт по энергетическим вопросам Александр НАРБУТ.

«Та ситуация, которую мы наблюдали последние десять дней, была детерминирована, детерминирована единственным желанием «Газпрома» полностью доминировать на всех рынках (рынках газа)», - сказал А.НАРБУТ.

Он отметил, что переговоры между «Газпромом» и «РосУкрЭнерго» относительно распределения влияния компаний на газовых рынках, прежде всего европейском, велись с весны, и сегодня, во многом благодаря парламентским выборам в Украине, пришли к логическому завершению.

«Если говорить о том, что же предопределило долг, наверное, предопределило желание «Газпрома», прежде всего, устранить конкурента на спотовом рынке газа в Европе. Об этом как-то мало говорилось, но на самом деле переговоры между «Газпромом» и «РосУкрЭнерго» относительно действий на спотовом, наиболее дорогом рынке газа, в Европе велись по окончании прошлого осенне-весеннего сезона, поскольку это сезон, когда колебания особо ощутимы и цены взлетают высоко», - отметил эксперт. По его словам, «поскольку у «РосУкрЭнерго», которая продолжает традиции, начатые EURAL Trans Gas, хорошие позиции в Польше и Венгрии и есть попытки работы на других рынках Балканских, то, соответственно, объемы реализации спотового газа и те цены, по которым они это делали, не могли не взволновать чиновников «Газпрома», а именно – «Газпромэкспорт», который, естественно, держит руку на пульсе».

«А выигрыши «РосУкрЭнерго», - сказал А.НАРБУТ, - были благодаря умелой стратегии и определенному демпингу. На 5-10 долл. дешевле они этот газ предлагали. Вот, собственно, в этом и была интрига, разговоры о том, что нужно забрать у «РосУкрЭнерго» излишек газа, который она по спотовой цене может предлагать Европе».

По словам эксперта, разговоры велись давно, и дискуссия была о цене, более того, речь шла именно о 4 млрд. куб. м газа. «Эта цифра была на страницах прессы в начале лета. Ну, а сегодня это просто получило определенное логическое завершение, то есть, оттолкнувшись от сложившейся политической ситуации, «Газпром», умело использовав пугливых европейцев, которые тут же всполошились, блестяще доиграл эту партию, получил в свое распоряжение уже не 4 млрд. куб. м газа, а 8 млрд. куб. м газа и, таким образом, сегодня может быть абсолютно спокоен - никаких чудес в осенне-весенний период на спотовом рынке не произойдет. «Газпромэкспорт будет на нем господствовать», - отметил А.НАРБУТ.

Как сообщал УНИАН, 2 октября "Газпром" заявил о существовании задолженности Украины за газ в размере более 1,3 млрд. долл. и предупредил о сокращении поставок газа для Украины в случае непогашения долга до 1 ноября 2007 года.

9 октября в Москве глава "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР и министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО подписали соглашение об урегулировании задолженности за поставленный в 2007 году газ в Украину. Соглашение заключено между хозяйствующими субъектами, в документе подтвержден объем задолженности (1,3 млрд. долл.) и определена схема, предусматривающая погашение долга до 1 ноября т.г.

В то же время, в ходе встречи с премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ премьер-министр России Виктор ЗУБКОВ заявил, что на начало октября сумма долга украинских хозяйствующих субъектов - «РосУкрЭнерго», «УкрГаз-Энерго» и «Нафтогаз Украины» - перед «Газпромом» составила около 2 млрд. долларов.

В частности, по словам В.ЗУБКОВА, задолженность за поставки газа в текущем году в размере 1,2 млрд. долларов будет погашена за счет реализации “Газпромэкспорту” (РФ) газа, принадлежащего «РосУкрЭнерго» и находящегося в подземных хранилищах газа Украины.

«Газпромэкспорт» становится собственником соответствующего объема газа и, в свою очередь, направит его потребителям Украины, а также на выполнение экспортных контрактов (России). Оставшаяся часть (украинского долга) - 929 млн. долларов - будет погашена за счет собственных оборотных средств «УкрГаз-Энерго» и «Нафтогаза Украины», - сказал В.ЗУБКОВ.

В свою очередь, премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на брифинге в Москве сообщил, что Украина передала России 8 млрд. куб. м газа из подземных хранилищ страны в качестве компенсации долга.