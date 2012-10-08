Как передает корреспондент УНИАН, об этом было сообщено на пресс-конференции в понедельник, 8 октября.

Как отмечает банк, проект осуществляется в рамках программы ЕБРР «Финансирование альтернативной энергетики Украины», инвестиционного механизма объемом 70 млн евро.

«Банк уже вложил более 1,3 млрд евро в проекты по устойчивой энергетике в Украине, и остается приверженным делу развития сектора возобновляемой энергии в Украине», - заявил директор ЕБРР в Украине Андре Куусвек.

«Это наш первый проект в сфере солнечной энергетики, осуществляемый в сотрудничестве с ЕБРР, и он знаменует собой значительный шаг для нашей компании», - сказал управляющий директор компании Rengy Development Нарек Арутюнян.

Также на пресс-конференции было отмечено, что данный проект планируется завершить до конца ноября этого года и ввести его в эксплуатацию.

*** Основным направлением деятельности Ренджи Девелопмент (Rengy Development) является развитие проектов альтернативной энергетики стартовой мощностью в диапазоне от 4-15 МВт для солнечной энергетики и 50-100 МВт для ветряной энергетики.