В Одессе сожгли автомобиль председателя теризбиркома
В Одессе неизвестные лица сожгли автомобиль помощника депутата Одесского облсовета, председателя участковой избирательной комиссии №111 ОИК №133 (Киевский район Одессы) Жана Николаенко.
Как сообщили УНИАН в Отдел по связям с общественностью Управления МВД Украины в Одесской области, в воскресенье около 4.00 неустановленные лица проникли в закрытый двор частного дома по Люстдорфской улице, где находится автомобиль председателя ОИК, подожгли его и скрылись с места преступления. Из-за собачьего лая проснулся хозяин и бросился тушить машину.
Прибывшие на место происшествия оперативники обнаружили обгоревший автомобиль и две бутылки с горючей смесью, которые переданы на исследование.
Согласно свидетельству охранника частного объекта, расположенного неподалеку, в момент поджога он видел двух мужчин, которые уходили с места происшествия.
Сейчас следователем Киевского РОВД Одессы решается вопрос о возбуждении уголовного дела, согласно признакам ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины, сообщили в ОСО облУВД.
Потерпевший заявил журналистам, что уверен, что случившееся - дело рук одной из политических сил, "поскольку неоднократно в мой адрес звучали угрозы».
Ж.Николаенко, который также является помощником депутата Одесского облсовета Михаила Шмушковича, также сообщил, что вечером 29 сентября, на него рядом с местом жительства напали с ножом и избили трое неизвестных.
По его словам, в июле 2011 года повергся нападению М.Шмушкович и "трое преступников, избивших депутата до полусмерти, до сих пор находятся в розыске".