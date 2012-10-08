В Одессе сожгли автомобиль председателя теризбиркома

Как сообщили УНИАН в Отдел по связям с общественностью Управления МВД Украины в Одесской области, в воскресенье около 4.00 неустановленные лица проникли в закрытый двор частного дома по Люстдорфской улице, где находится автомобиль председателя ОИК, подожгли его и скрылись с места преступления. Из-за собачьего лая проснулся хозяин и бросился тушить машину.

Прибывшие на место происшествия оперативники обнаружили обгоревший автомобиль и две бутылки с горючей смесью, которые переданы на исследование.

Согласно свидетельству охранника частного объекта, расположенного неподалеку, в момент поджога он видел двух мужчин, которые уходили с места происшествия.

Сейчас следователем Киевского РОВД Одессы решается вопрос о возбуждении уголовного дела, согласно признакам ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины, сообщили в ОСО облУВД.

Потерпевший заявил журналистам, что уверен, что случившееся - дело рук одной из политических сил, "поскольку неоднократно в мой адрес звучали угрозы».

Ж.Николаенко, который также является помощником депутата Одесского облсовета Михаила Шмушковича, также сообщил, что вечером 29 сентября, на него рядом с местом жительства напали с ножом и избили трое неизвестных.

По его словам, в июле 2011 года повергся нападению М.Шмушкович и "трое преступников, избивших депутата до полусмерти, до сих пор находятся в розыске".