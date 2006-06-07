Жириновский обвиняет украинские власти в трусости

Вице-спикер Госдумы РФ от фракции ЛДПР Владимир Жириновский считает, что украинские власти запретили ему въезд на территорию страны в связи с его критикой позиции официального Киева по поводу вступления Украины в НАТО. "Запрет на мой въезд на территорию Украины - это позиция трусости", - цитирует Жириновского РИА Новости.

При этом, по словам вице-спикера, у украинского руководства нет правовых оснований отказывать ему во въезде, "так как персона нон грата объявляют того человека, который наносит вред стране". "В своих высказываниях я говорил о том, что угрожает Украине, и я все сделал и буду делать для защиты интересов Украины", - пояснил свою позицию Жириновский.

При этом лидер ЛДПР по-прежнему убежден, что "любое движение Украины в сторону НАТО нанесет ущерб украинскому народу". По словам Жириновского, после вступления в Североатлантический альянс на Украину "пойдут гробы из Ирака и Афганистана и других горячих точек".

Ранее в среду Служба безопасности Украины (СБУ) распространила информацию, что персонами нон грата в республике объявлен Жириновский и ряд других российских политиков, фамилии которых не называются. Руководитель пресс-службы МИД Украины Василий Филипчук пояснил, что Жириновскому въезд запрещен "за высказывания, которые унижают государственное достоинство Украины".

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Украины Антон Бутейко заявил, что Украина и дальше будет радушно принимать своих гостей. "А те, кто хочет наплевать на наш стол, будут выброшены из этой страны", - сказал дипломат.

Лента.ру