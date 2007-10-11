Украина жалуется ЕС на действия его миссии

Украина обращает внимание ЕС на необходимость соблюдения сотрудниками миссии Европейской комиссии по предоставлению помощи в вопросах границы в Украине и Республике Молдова (EUBAM) Меморандума о взаимопонимании относительно деятельности этой миссии.

Как стало известно УНИАН из проинформированных источников, об этом идет речь в письме Представительства Украины при ЕС от 8 октября этого года на имя директора Директората международных дел и тарифных вопросов Генерального директората налогообложения и таможенного союза Еврокомиссии Антониса КАСТРИССИАНАКИСА, заместителя генерального директора Директората по вопросам европейской политики соседства, отношений с Восточной Европой, Южным Кавказом и Центральной Азией, Ближним Востоком и Южным Средиземноморьем Генерального директората внешних отношений Хьюга МИНГАРЕЛЛИ и директора Генерального директората внешнеэкономических отношений и политически-военных дел Генерального Секретариата Совета ЕС Роберта КУПЕРА.

В письме, копию которого имеет УНИАН, в частности, отмечается, что, в соответствии с Меморандумом, миссия EUBAM имеет достаточно широкие полномочия относительно наблюдения за осуществлением таможенного оформления грузов, изучением и копированием таможенных импортных документов, сопроводительными коммерческими документами и официальными документами, которые не содержат государственной тайны. В то же время, отмечается в письме, согласно Меморандуму, миссия должна выполнять возложенные на нее задачи с учетом законодательства Украины и Молдовы.

В письме отмечается, что миссия EUBAM неоднократно направляла обращения в Гостаможслужбу с просьбой предоставить информацию об отдельных субъектах внешнеэкономической деятельности и данные относительно их внешнеэкономических операций, совершенных через украинско-молдавскую границу. Гостаможслужба предоставляла разъяснение миссии относительно того, что такие данные не могут быть предоставлены из-за ограничений, установленных законами Украины “Об информации”, “О государственной статистике”, “О защите информации в информационно-телекоммуникационных системах” и Таможенным кодексом Украины, поскольку такая информация имеет коммерческий и конфиденциальный характер.

Представительство Украины при ЕС также разъясняет два случая, вызывавшие нарекания со стороны миссии EUBAM. Так, по информации, предоставленной Приморской таможней (Ильичевский морской торговый порт), 9 августа этого года в 14.10 эксперты миссии EUBAM прибыли в порт для наблюдения за работой комиссии на борту грузового судна “Сарата”, прибывшего из Турции. Однако выяснилось, что визит является необъявленным и осуществлялся без предупреждения Приморской таможни. Кроме того, в этот день Приморской таможней вместе с СБУ проводились мероприятия по противодействию незаконному перемещению наркотиков. Экспертам было предложено обратиться в Приморскую таможню с письмом для получения разрешения на присутствие при проверке этого судна, чего эксперты не сделали. Не допуск экспертов объясняется действующим законодательством Украины, в соответствии с которым в состав комиссии без разрешения могут включаться только сотрудники таможенной службы и государственных контрольных органов, представители же других организаций должны получать разрешение таможни.

“Пребывание в составе комиссии, которая осуществляет контроль на борту судна, посторонних лиц (не представителей контрольных и правоохранительных органов), могло привести к возникновению лишних недоразумений и жалоб со стороны экипажа судна, конфликтных и нестандартных ситуаций”, - отмечается в письме.

Другой случай, вызвавший нарекания миссии EUBAM, произошел 13 мая 2007 года, когда представители миссии Марик ЛЕХ и Габор БОРДА без согласования с Измаильской таможней установили на компьютерах в отделах таможенного оформления пунктов пропуска для автомобилей “Рени-Джюрджюлешт” и “Новые Трояны” программу “Автомобильные государственные знаки разных стран”. Эта программа была уничтожена из компьютеров представителями таможни 15 мая 2007 года, а представителям миссии EUBAM было предложено в будущем производить такие действия только после предварительного согласования и с разрешения руководства таможни.

“Пользуясь случаем информируем, что Миссией Еврокомиссии перед Гостаможслужбой вопрос о предоставлении доступа к таможенной информации в пункте пропуска “Рени” не поднимался”, - подчеркивается в письме.

Как сообщал УНИАН, деятельность миссии EUBAM была начата 30 ноября 2005 года. Основными задачами Миссии является помощь Украине и Молдове в гармонизации стандартов и процедур управления границей, содействие повышению профессионализма украинских и молдавских таможенных и пограничных служб, развитие системы анализа рисков, усовершенствование сотрудничества между пограничной и таможенной службами, поддержка трансграничного сотрудничества. Миссия была рассчитана на 2 года, однако 26 сентября этого года Украина и ЕС решили продлить мандат миссии еще на 2 года – до ноября 2009 года.