ВО «Свобода» в Киеве планирует Марш борьбы к 70-летию УПА

В воскресенье, 14 октября, в день в 70-летия создания Украинской повстанческой армии в Киеве пройдет Марш борьбы.

Как сообщает организатор, ВО «Свобода», на своей странице в Facebook, «нынешний Марш УПА станет свидетельством сопротивления общества банде, узурпировавшей власть».

Расписание и время марша уточняются.

В 2011 году на Марш УПА в Киев вышло около 15 тысяч человек.

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