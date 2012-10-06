ВО «Свобода» в Киеве планирует Марш борьбы к 70-летию УПА
20:06, 06 октября 2012Общество
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На Покрова в Киеве состоится традиционный марш к годовщине создания Украинской повстанческой армии.
Расписание и время марша уточняются
В воскресенье, 14 октября, в день в 70-летия создания Украинской повстанческой армии в Киеве пройдет Марш борьбы.
Как сообщает организатор, ВО «Свобода», на своей странице в Facebook, «нынешний Марш УПА станет свидетельством сопротивления общества банде, узурпировавшей власть».
Расписание и время марша уточняются.
В 2011 году на Марш УПА в Киев вышло около 15 тысяч человек.
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