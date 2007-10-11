Эрмитаж покажет бриллиантовый череп ценой в $100 миллионов (фото)

В одном из залов Эрмитажа в Санкт-Петербурге в мае появится платиново-бриллиантовый череп работы британского художника Дэмиена Херста ценой в 100 миллионов долларов.

"Уже известно, что произведение Дэмиена Херста точно будет экспонироваться у нас. Думаю, речь идет о двух-трех неделях в мае. Приедет ли сам художник и что будет демонстрироваться рядом с черепом, пока сказать трудно", - сообщила РИА Новостистарший научный сотрудник Эрмитажа Елена Гетманская.

Произведение Херста представляет собой череп 35-летнего европейца XVIII века, украшенный 8601 бриллиантом общим весом в 1106,18 карата. Бриллианты крепятся к черепу при помощи платинового каркаса. Зубы, изготовленные для черепа, обошлись художнику в 14 миллионов долларов. За название работы художник взял строку из первого послания Иоанна "Ибо это есть любовь к Богу". Автор полагает, что инкрустированный череп "возвышает и захватывает дух".

Произведения Херста крайне высоко ценятся на арт-рынке. В 2004 году он продал одну из самых известных своих работ - заполненный формалином аквариум с акулой под названием "Физическая невозможность смерти в сознании живущего", за 12 миллионов долларов. Впоследствии название произведения было изменено на ницшеанский тезис "Бог умер".

В июне 2007 года Херст стал самым дорогим из ныне живущих художников, обойдя Джаспера Джонса и Люсиана Фрейда. Неизвестный покупатель заплатил около 19 миллионов долларов за инсталляцию с таблетками под названием "Колыбельная весна" (Lullaby Spring).

Новое творение Херста, по словам самого художника, уже нашло хозяина, однако детали сделки не разглашаются. Тем не менее, известно, что череп ожидают длительные гастроли по всем лучшим музеям мира.