Бойко: Газпром всего лишь отреагировал на высказывания в духе Шарикова и Швондера

Вопрос с задолженностью «Газпрому» за газ, поставленный в Украину, возник в результате заявлений оппозиционных политиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО.

По его словам, до последнего времени «Газпром» «спокойно смотрел» на ситуацию и понимал, что газ из украинских хранилищ «будет продан и никуда не денется». «Когда начались высказывания оппозиционных политиков – вот сейчас мы придем и по принципу Шарикова и Швондера все разделим и отберем, - естественно, наши российские партнеры сказали: уважаемые коллеги, давайте мы формализируем отношения или дайте деньги, или давайте мы заберем газ», - заявил Ю.БОЙКО.

Он подчеркнул, что эта проблема была решена вчера, 9 октября, в ходе визита в Москву: «просто вернули газ его владельцам, учитывая сложную политическую ситуацию».

Ю.БОЙКО также объяснил ситуацию, что запас газа в украинских хранилищах в размере 32 млрд. куб. м накопился в результате того, что в Европе была теплая зима, и большая часть газа была не востребована на рынке - 1,3 млрд. куб. м были не оплачены.