В Киеве снова «заминировали» станцию ​​метро
11:31, 01 октября 2012Общество
2551 0
В Киеве станция метро «Дорогожичи» временно закрыта в связи с сообщением о заминировании.
Дорогожичи "заминировали"
Сегодня станция Киевского метрополитена «Дорогожичи» с 10.43 временно закрыта для входа, а в 10.54 - для выхода пассажиров в связи с поступлением на телефонную линию «102» анонимного сообщения о ее заминировании.
По теме: Вокзальную «заминировала» 24-летняя киевлянка
Как сообщает пресс-служба КП «Киевский метрополитен», с 10.45 поезда метро проходят мимо станции без остановки.
На станцию прибыли представители правоохранительных органов для детального обследования объекта на наличие взрывоопасных предметов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter