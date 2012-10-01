Сегодня станция Киевского метрополитена «Дорогожичи» с 10.43 временно закрыта для входа, а в 10.54 - для выхода пассажиров в связи с поступлением на телефонную линию «102» анонимного сообщения о ее заминировании.

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Как сообщает пресс-служба КП «Киевский метрополитен», с 10.45 поезда метро проходят мимо станции без остановки.

На станцию прибыли представители правоохранительных органов для детального обследования объекта на наличие взрывоопасных предметов.