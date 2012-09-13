Вокзальную «заминировала» 24-летняя киевлянка

Как сообщили УНИАН в управлении охраны метрополитена, молодая особа осуществила ложное сообщение о заминировании из собственного мобильного телефона.

Она не смогла предоставить четкого объяснения своему поступку, заметив лишь, что таким способом решила пошутить.

Стражи порядка решают вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде или штрафа или лишения свободы на срок от 2 до 8 лет.