Милиция возбудила дело по факту избиения журналиста телепрограммы «Гроші»

Об этом сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в г. Киеве.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 296: (хулиганство), санкция которой предусматривает арест до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 5 лет.

Как напомнили в милиции, 27 сентября в 00.30 в Святошинское райуправление обратился один из журналистов программы «Гроші» телеканала «1+1» с заявлением о том, что днем ранее, около 22 часов, на пешеходной аллее бульвара Вернадского у него возник инцидент с неизвестным мужчиной, во время которого последний ударил заявителя рукой в лицо и скрылся. Из личных вещей потерпевшего ничего не пропало.

То, что причиной совершения преступления стала именно профессиональная деятельность журналиста, пока еще не доказано, отметили в ОСО ГУ МВД Украины в г. Киеве. По возбужденному уголовному делу сейчас собираются материалы, проводится досудебное следствие.