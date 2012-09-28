НСЖУ принимает заявки на соискание премии за защиту свободы слова

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национального союза журналистов Украины (НСЖУ), национальная журналистская премия за защиту свободы слова имени И.Лубченко учреждается для поощрения и награждения лиц и организаций, которые достигли успехов и общественного признания в сфере отстаивании права на свободу слова, борьбе за высокие профессиональные журналистские стандарты.

Учредителем премии является Национальный союз журналистов Украины.

Выдвижение соискателей премии осуществляется первичными и региональными организациями НСЖУ, продолжается в течение года и прекращается 10 октября.

На каждого претендента готовится представление произвольной формы, в котором содержится описание действий в сфере отстаивания права на свободу слова, борьбы с проявлениями давления на медиа, цензурой.

Представления направляются по адресу НСЖУ: Крещатик, 27-А, 01001 Киев, Украина.

Лауреатов премии определяет жюри, в состав которого входят 5 экспертов (председатель НСЖУ, секретарь НСЖУ по вопросам защиты свободы слова, представитель Комиссии журналистской этики, два авторитетных профессиональных журналиста. Лауреаты премии определяются среди поданных претендентов.

Порядок определения лауреатов премии не является состязательным и определяется, исходя из общественной значимости и принципиальной позиции истца в деле защиты права на свободу слова.

Вручение премии происходит на ежегодной церемонии, которую организует НСЖУ. Лауреат получает соответствующий диплом НСЖУ и денежную премию, размер которой устанавливается правлением союза. Размер премии в этом году составляет 3 тыс. грн.

Дата ежегодного объявления лауреатов премии - 3 ноября (день рождения многолетнего председателя НСЖУ, известного защитника права на свободу слова Игоря Лубченко).