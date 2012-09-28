Ориентировки на розыск убийцы охранников «Каравана» отправили в Россию и Беларусь

Ориентировки на розыск человека, расстрелявшего в ТРЦ «Караван» трех охранников, разосланы во все подразделения органов внутренних дел Украины, а также переданы правоохранительным органам Беларуси и России.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в г. Киеве

«Ориентировки на него разосланы по Украине, а также переданы в Беларусь и Россию», - отметили в столичной милиции.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября в столичном ТРЦ «Караван», по ул. Луговая, 12, неизвестный расстрелял трех частных охранников и одного тяжело ранил. Предварительно установлено, что один из охранников увидел, как покупатель украл с витрины флешку, и попросил его пойти в комнату охраны и предъявить то, что есть в карманах. На тот момент в комнате находилось еще трое охранников.

Вместо того, чтобы выполнить требование, мужчина достал огнестрельное оружие и открыл огонь по собравшихся в комнате, после чего скрылся.

Милиция возбудила уголовное дело по факту убийства трех охранников в столичном ТРЦ «Караван». Дело возбуждено по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

27 сентября министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко сообщил, что работники милиции установили личность мужчины, который подозревается в расстреле трех частных охранников в ТРЦ «Караван». По его словам, из ТРЦ изъята видеозапись, на которой зафиксировано, как все происходило. Подозреваемым является киевлянин, 1986 года рождения.

Сегодня СМИ сообщили, что убийца, расстрелявший охранников в ТРЦ «Караван», мог сбежать в Россию.