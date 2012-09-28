Милиция Киева уже получила 8 сообщений об убийце охранников «Каравана»
08:20, 28 сентября 2012Общество
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Киевская милиция уже получила 8 сообщений от граждан, утверждающих, что им известна личность убийцы охранников в ТРЦ «Караван».
Об этом заявил руководитель управления по связям с общественностью МВД Украины Валерий Полищук в эфире «5 канала».
«Есть уже восемь сообщений в Киевской милиции, которые говорят о том, что им известно, кто этот человек, он очень похож на какого-то человека, поэтому вся эта информация проверяется», - заявил Полищук.
«Человек, о котором говорил министр, также может считаться подозреваемым, но после того, на сто процентов, когда будет задержан, и когда будут проведены все необходимые экспертизы», - добавил представитель МВД.
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