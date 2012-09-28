Начальница таможни получила условный срок за систематические взятки

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, 1 февраля 2011 года сотрудники Службы безопасности задержали замначальника Львовской таможни во время получения взятки за содействие субъекту предпринимательской деятельности в оформлении грузов по заниженной таможенной стоимости.

Во время проведения обыска в служебном кабинете правонарушительницы был обнаружен предмет взятки – 7 тысячи долларов и более 25 тысяч долларов, которые она получила в этот день от своих подчиненных – начальников подразделений таможни. В ходе обыска по временному местожительству задержанной обнаружено более 96 тысяч долларов.

Рассмотрев собранные следствием материалы, суд признал уже задержанную виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.368 (получение взятки, в редакции статьи по закону Украины №2808-VI от 21.12.2010 года) Уголовного кодекса Украины, и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с установлением испытательного срока 3 года и лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительских или административно-хозяйственных функций сроком на три года. В соответствии со ст. 54 Уголовного кодекса Украины осужденная лишена специального звания «советник таможенной службы 1-го ранга».