Антимонопольный комитет возбудил дело против «Киевстара» и «МТС»

Антимонопольный комитет Украины возбудил дело в отношении мобильных операторов «Киевстар» и «МТС» за невыполнение рекомендаций по снижению внутренних тарифов. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба АМК.

Пресс-служба напоминает, что в июне этого года комитет предоставил этим компаниям обязательные для рассмотрения рекомендации в связи с необоснованным повышением стоимости отдельных услуг мобильной связи.

АМК, на основе анализа предоставленной операторами информации, не подтвердил факт снижения цен на мобильные услуги. Напротив, по информации комитета, в августе цены на них увеличились.

На данный момент ведется расследование по делу.

Как сообщал ранее УНИАН, Антимонопольный комитет Украины намерен оштрафовать двух монополистов на рынке - «МТС» и «Киевстар» за завышение тарифов на роуминг. Об этом 24 сентября сообщил первый заместитель председателя АМК Рафаэль Кузьмин в ходе интернет-конференции.

«На данный момент работа с мобильными операторами ведётся в двух направлениях: первое — расследуется дело по роумингу от «МТС» и «Киевстар»; второе — по ценам на внутренние тарифы, проще говоря — стоимость предоставляемых ими пакетов. По роумингу дело уже в стадии завершения, на мой взгляд, нарушение доказано и «МТС» и «Киевстар» должны быть оштрафованы», - отметил он.

Как сообщил Р.Кузьмин, по второму направлению работы с операторами комитет направил рекомендации «МТС» и «Киевстар» о снижении цен на внутренние тарифы. «Эти компании, на мой взгляд, проводят политику двойных стандартов. Нам предоставляют документы о снижении цен на внутренние тарифы, в СМИ выступают о том, что наши претензии по поводу такого снижения необоснованны. Сейчас я не буду вдаваться в детали и в полемику, но скажу, что мы заставим их считаться с правами и интересами населения Украины как основного их потребителя», - резюмировал Р.Кузьмин.

Справка УНИАН. В состав бизнес-единицы «Украина» VimpelCom Ltd. входят два украинских телекоммуникационных оператора – АО «Киевстар» и «Beeline-Украина» (АО «Украинские радиосистемы» и ООО «Голден Телеком»). Абонентская база «Киевстара» на конец августа 2012 г. составила 25,18 млн абонентов или 45% от всей абонентской базы сотовой/мобильной связи Украины.

Сеть ПрАО «МТС Украина» обслуживает более 19,65 млн абонентов, доля рынка компании – 35,1%. «МТС Украина» - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (Россия).