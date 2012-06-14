АМКУ рекомендует мобильным операторам снизить аппетиты

Как говорится в сообщении АМКУ, о результатах рассмотрения компании должны сообщить комитету в 15-дневный срок.

АМКУ отмечает, что в течение 2012 года эти компании повысили стоимость некоторых услуг.

В частности, «Киевстар» повысил стоимость услуг по отправке SMS-сообщений на 28%, по услугам отправки МMS-сообщений - на 33%, абонплату некоторых тарифных планов - на 25%.

В свою очередь, «МТС-Украина» повысила стоимость услуг по отправке SMS-сообщений на 22%, услуг по отправке МMS-сообщений - на 20%, стоимость звонков в сети МТС - на 50% и звонков абонентам других операторов Украины - на 20%.

«Такой рост стоимости услуг мобильной связи операторов произошел более высокими темпами, чем рост индекса потребительских цен на товары и услуги в целом по Украине и в отрасли связи в частности. То есть экономические основания для повышения операторами отдельных тарифов отсутствуют», - отмечает комитет.