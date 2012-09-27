В Киеве за последние сутки второй раз «заминировали» ж/д вокзал

Как сообщили УНИАН в транспортной милиции, информация о заложении взрывчатки по телефону поступила сегодня примерно в 12.40.

Принимаются меры по установлению и задержанию человека, отправившего ложное сообщение.

Других подробностей в транспортной милиции пока не предоставляют, в частности по поводу того, происходила ли эвакуация персонала и пассажиров.

Как сообщал УНИАН, вчера, 26 сентября, в 21.05 неизвестный мужчина по линии «102» отправил сообщение о заложении взрывчатки на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве. В результате чего для проверки полученной информации была проведена эвакуация 1150 пассажиров и 75 работников железнодорожной станции.