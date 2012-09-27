В Киеве за последние сутки второй раз «заминировали» ж/д вокзал
15:41, 27 сентября 2012Общество
2056 0
В Киеве за неполные сутки второй раз заминировали Центральный железнодорожный вокзал.
Вокзал снова минируют. Фото vokzal-kiev.ucoz.de
Как сообщили УНИАН в транспортной милиции, информация о заложении взрывчатки по телефону поступила сегодня примерно в 12.40.
Принимаются меры по установлению и задержанию человека, отправившего ложное сообщение.
Других подробностей в транспортной милиции пока не предоставляют, в частности по поводу того, происходила ли эвакуация персонала и пассажиров.
Как сообщал УНИАН, вчера, 26 сентября, в 21.05 неизвестный мужчина по линии «102» отправил сообщение о заложении взрывчатки на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве. В результате чего для проверки полученной информации была проведена эвакуация 1150 пассажиров и 75 работников железнодорожной станции.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter