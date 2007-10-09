Янукович и Зубков искали позитив

Премьер-министры Украины и РФ Виктор ЯНУКОВИЧ и Виктор ЗУБКОВ в ходе сегодняшней встречи в Москве обсудили ряд направлений двустороннего сотрудничества. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на брифинге по итогам визита в Москву.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам В.ЯНУКОВИЧА, в частности, обсуждалось сотрудничество по выполнению проекта строительства нефтепроводы Богородчаны-Ужгород, строительство мостового перехода Керчь-Кавказ, сотрудничество по вопросам производства самолетов Ан-124, Ан-140 и Ан-148.

Говоря о сотрудничестве в авиастроении, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что программы в этом направлении «сейчас рассматриваются, и мы будем искать позитив в этих отношениях».