Янукович и Зубков искали позитив
22:47, 09 октября 2007Общество
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|Виктор Янукович и Виктор Зубков здороваются во время рабочей встречи. Москва, 9 октября
Как передает корреспондент УНИАН, по словам В.ЯНУКОВИЧА, в частности, обсуждалось сотрудничество по выполнению проекта строительства нефтепроводы Богородчаны-Ужгород, строительство мостового перехода Керчь-Кавказ, сотрудничество по вопросам производства самолетов Ан-124, Ан-140 и Ан-148.
Говоря о сотрудничестве в авиастроении, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что программы в этом направлении «сейчас рассматриваются, и мы будем искать позитив в этих отношениях».
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