Глава наблюдателей ПАСЕ: в Украине развитие демократии хуже, чем в России

Украина демонстрирует регресс в демократии, а свобода слова в стране фактически разрушена.

Об этом в интервью изданию Тиждень.ua сказал глава делегации наблюдателей от ПАСЕ Андреас Гросс.

«Украина по тенденциям демократического развития сегодня выглядит хуже, чем Россия. Прежде всего потому, что у вас нет больших демонстраций. Начиная с декабря прошлого года в РФ протесты стали индикатором пробуждения гражданского общества, и сейчас там можно наблюдать немало положительных тенденций развития, в то время как в Украине этого не происходит. Да, в вашей стране восемь лет назад была революция, но с тех пор миллионы украинских граждан разочаровались и повернулись спиной к политике. Сегодня я вижу много сходства с ситуацией времен Кучмы, в частности в вопросе притеснений свободы слова. После революции многие считали, что свободу слова невозможно ограничить, но теперь она фактически разрушена. В Украине наблюдается регресс в состоянии демократии, а в России все же есть определенный прогресс », - констатировал Гросс.

Ситуацию с медиа в Украине глава наблюдателей ПАСЕ назвал катастрофической: «... она символизирует, что вы движетесь в неправильном направлении. Больше всего поражают многочисленные факты покупки новостей в СМИ, особенно на телевидении. Все крупные частные каналы, за исключением ТВі (стремительно теряющего свою аудиторию из-за лишения доступа к нему зрителей), принадлежат олигархам, которые определяют уровень демократии в медиа. У вас нет плюрализма в теле-и радиоэфире. Это подрывает основы профессиональной журналистики и является, собственно, ее концом. В то же время судебная ветвь полностью подконтрольна власти. Учитывая все это, вы можете думать, что вам нужна новая демократическая революция. Но, чтобы сделать это, необходимо подождать лет 25, чтобы произошла смена поколений, ведь вы не можете делать революцию каждые десять лет».