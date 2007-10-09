Довгий требует извинений от ”Вечернего Киева”

Заместитель Киевского городского председателя – секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ требует от редакции газеты „Вечірній Київ” немедленно извиниться перед депутатом Киевского городского совета Виталием КЛИЧКО и перед ним лично за некорректную и грубую публикацию в сегодняшнем номере издания.

Об этом идет речь в комментарии О.ДОВГОГО, переданном УНИАН пресс-службой Киевсовета.

Если редакция газеты не извинится, О.ДОВГИЙ оставляет за собой право обратиться в суд в защиту чести и достоинства.

По его словам, авторы публикации при очевидной халатности руководства газеты допустили ряд грубых и неэтичных выпадов в адрес депутата Киевсовета В.КЛИЧКО и произвольно истолковали высказывания и действия секретаря Киевсовета.

„Я неоднократно отмечал, в частности и в передаче „Свобода Савика Шустера”, которую „перепели” авторы „Вечірки”, что очень уважаю Виталия Владимировича - выдающегося спортсмена с мировым именем. Этот человек сделал для формирования позитивного имиджа Украине на международной арене значительно больше, чем сотни именитых отечественных политиков. Поэтому меня возмущает элементарное невежество, цинизм и откровенная однобокость публикации издания, основателем которого является Киевский городской совет”, - отметил О.ДОВГИЙ.

Секретарь Киевсовета считает подобные публикации позорными и порочащими украинскую журналистику.

Справка УНИАН. В №175 от 9 октября 2007 года газеты “Вечірній Київ” опубликована статья “Боксер учергове опинився в нокауті”, в которой коротко анализируется дискуссия между О.ДОВГИМ и В.КЛИЧКО, возникшая в прошлую пятницу во время программы “Свобода Савика Шустера” на телеканале “Интер”.

Потом газета подает комментарии политологов, которые советует В.КЛИЧКО не заниматься политикой, а вернуться в спорт.