Военкома поймали с тысячей долларов
01:52, 25 сентября 2012Общество
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В Хмельницкой области сотрудники СБУ задержали военного комиссара Летичевско-Старосинявского объединенного военного комиссариата, который требовал и получил взятку 8 тыс грн от местного жителя.
Как сообщили в Управлении СБУ в области, военный комиссар требовал у призывника взятку за отсрочку от призыва в ряды Вооруженных сил Украины.
Сотрудники СБУ задержали военного «на горячем» в его служебном кабинете после получения им всей суммы взятки.
21 сентября с.г. по материалам СБУ Хмельницкой прокуратурой в отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по признакам совершения преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.
Задержанный находится под стражей.
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