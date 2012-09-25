Военкома поймали с тысячей долларов

Как сообщили в Управлении СБУ в области, военный комиссар требовал у призывника взятку за отсрочку от призыва в ряды Вооруженных сил Украины.

Сотрудники СБУ задержали военного «на горячем» в его служебном кабинете после получения им всей суммы взятки.

21 сентября с.г. по материалам СБУ Хмельницкой прокуратурой в отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по признакам совершения преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

Задержанный находится под стражей.