В Ривне «Беркут» и «Сокол» штурмовали квартиру, где забаррикадировался пенсионер

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в области, инцидент произошел вечером 19 сентября. Милицию вызвала одна из дочерей пенсионера, которая навестила отца, но он, угрожая ружьем, не пустил ее в квартиру.

Пенсионер якобы обвинял дочерей в том, что они поселили его в этой квартире, хотя он живет здесь уже 30 лет. Стражи порядка не знают, что стало причиной такого агрессивного поведения дедушки, тем более, что ранее никто не наблюдал за ним психических расстройств.

Однако у него сахарный диабет и болезнь Паркинсона, а из-за преклонного возраста он плохо слышит и говорит. По назначению врачей дедушка принимал успокоительные и снотворные лекарства. Дочери ухаживают за отцом по очереди ежедневно уже не один год. За несколько дней до происшествия соседи встретили пенсионера возле входных дверей подъезда, когда он пытался покинуть «неродной» дом, хотя по квартире передвигается при помощи деревянной палки, мелкими шагами.

Во время переговоров начальника УБОП УМВД в области Анатолия Поплавского с дедушкой работники спецподразделений штурмом взяли квартиру. Оказалось, что ружье у дедушки было незаряженным.

Следственно-оперативная группа обнаружила в квартире арсенал боеприпасов. Изъято гладкоствольное ружье «Winchester», 87 патронов калибра 5,45 миллиметров, 45 патронов калибра 7,62 миллиметра, рожок к пулемету “Калашникова”, три охотничьих ножа, два лезвия длиной 15 сантиметров и одно лезвие длиной 20 см, 94 патрона калибра 12 миллиметров, 279 патронов калибра 5,6 миллиметров, 14 стержней, изготовленных из металла серого цвета. Все изъято и направлено в научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр при УМВД.

Сейчас дедушка находится в больнице, а милиционеры устанавливают происхождение боеприпасов.