Женщина родила в сельском туалете и сбросила ребенка вниз

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью главного управления МВД Украины в Запорожской области, 20 сентября в Мелитопольский горотдел милиции позвонила владелица одного из частных домов в Мелитополе и рассказала, что в выгребной яме у ее дома плачет младенец. Она также вызвала «Скорую».

Прибывшей оперативно на место происшествия следственно-оперативной группе милиции чудом удалось удалось вытащить ребенка из ямы живым, после чего его немедленно передали врачам.

После спасения ребенка сотрудники милиции начали розыск матери младенца и установили, что ею является 21-летняя жительница Мелитополя, которая снимала дом, в туалет рядом с которым и был выброшен новорожденный ребенок.

«Роженица, у которой уже есть один ребенок – полуторагодовалая дочка, рассказала, что забеременела во второй раз от своего бывшего сожителя и всячески скрывала это, поскольку семья жила небогато, перебиваясь временными подработками, а отец ребенка с гражданской женой связь не поддерживал. На учете по беременности она не стояла и в день родов тоже не прибегла к врачебной помощи: утром просто пошла в туалет, там родила девочку, перерезала пуповину и ... выбросила ребенка в яму», - рассказали в ОСО.

В милиции так же отметили, что когда зашедшая во двор хозяйка дома услышала детский плач в выгребной яме «роженица вместе с матерью пытались уверить ее, что это плачет кукла старшей девочки».

Женщина не поверила, и только ее настойчивость и проницательность спасли ребенка от неминуемой гибели.

На сегодняшний день мать спасенной девочки задержана, в отношении ее возбуждено уголовное дело по ст. 117 через ч.2 ст. 15 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство матерью своего новорожденного ребенка во время родов или сразу после родов).