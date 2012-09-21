В Украине издали «Уголовный кодекс для детей»

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, издание пособия является первым шагом в реализации Программы правового воспитания детей, разработанной Центром развития обществ.

В учебном пособии впервые в Украине предпринята попытка объяснить детям на доступном для них языке понятия о преступлениях, ответственность за которые несут несовершеннолетние. Информация подана в игровом, легком для понимания изложении и ярко проиллюстрирована.

Кроме того, на базе настоящего руководства разработан учебный курс «Предотвращение ранней преступности» для учеников 7-х классов. Изучение такого курса поможет сформировать и развить у детей понятие справедливости, правосознания, очертит роль и значение права в жизни человека, а главное – ознакомит с понятием преступления и преступности, их причинами, последствиями и ответственностью.