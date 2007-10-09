120 покойников получили... субсидии на коммунальные услуги

Ивано-Франковское городское управление труда и социальной защиты населения насчитывало почти 21 тыс. грн. субсидий 120 покойникам.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Контрольно-ревизионного управления в Ивано-Франковской области.

В частности, на счет ГМП «Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго» были перечислены 16 тыс. грн., Ивано-Франковскому управлению по эксплуатации газового хозяйства - 2 тыс. грн., «Прикарпатьеоблэнерго» – 900 грн., коммунальному предприятию «Ивано-Фраковский водотехпром» – 1000 грн., «Укртелекому» – 600 грн. Теперь эти средства придется вернуть государству.

В целом, во время проверки использования бюджетных средств, направленных на финансирование льгот и субсидий населению, ревизоры областного КРУ установили, что государству нанесены убытки на сумму почти 243 тыс. грн.

Чаще всего причиной этих нарушений, как утверждают в КРУ, есть недостоверные данные о зарплате в справках и отсутствии информации о дополнительных источниках доходов.

В этом году для своевременной выплаты субсидий и льгот Ивано-Франковской области необходимы 163 млн. грн., из которых уже профинансированы почти 75 млн. грн.