Украине дадут $450 миллионов кредита на ремонт 100-километровой дороги

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Всемирного банка, которым располагает УНИАН.

Проект призван улучшить стандарты безопасности движения на дорогах.

Как сообщал УНИАН, соответствующее Соглашение о займе (Второй проект улучшения автомобильных дорог и безопасности движения) был парафирован во время переговоров украинской делегации и ВБ, которые состоялись 25-30 июля т.г. в Вашингтоне.

21 апреля 2009 г. «Укравтодор» подписал со Всемирным банкомсоглашение о выделении 400 млн долл. кредита для ремонта дороги Киев-Харьков-Довжанский - 120 км на участке «Борисполь-Лубны». По информации пресс-службы Министерства, на данном участке уже завершаются ремонтные работы.

Проект касается приведения к европейскому уровню автомобильной дороги М-03 Киев-Харьков-Довжанский. После проведения капремонта она станет главной транзитной артерией между ЕС и Россией с выходом на Кавказ, важной составляющей частью транспортного коридора, соединяющего Южную Азию и Ближний Восток с Европой.