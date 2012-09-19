Колесников: В Украине пока не будет платных дорог

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Украины Борис Колесников в Берлине на выставке InnoTrans-2012.

«В некоторых странах дороги частично построены, в том числе и за счет частных капиталов, но в Украине сооружение таких дорог пока невозможно. У украинцев не такой заработок, чтобы сегодня платить за дороги», - сказал он.

Также Б.Колесников сообщил, что в 2013 году все автомобильные дороги, кроме национальных и международных, региональных и территориальных, планируется передать на баланс местных администраций.

«Из 170 тыс. км дорог примерно треть останется в подчинении Мининфраструктуры, остальные отойдут местным органам власти», - сказал он.

При этом Б.Колесников отметил, что проведение качественных дорог в каждый населенный пункт «это будет задача местных администраций, а национальные трассы мы приведем в порядок очень быстро».

Напомним, 3 сентября 2012 года Кабмин одобрил Концепцию Государственной целевой экономической программы развития автомобильных дорог общего пользования на 2013-2018 годы.

Справка УНИАН. В Украине более 170 тысяч километров автомагистралей, которые требуют реконструкции и ремонта. За 2010-2011 годы было построено и отремонтировано более 4 тысяч километров автодорог.