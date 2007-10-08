Лидер ”Любэ” попал в серьезное ДТП
Его мощный джип вынесло на встречную полосу
|Николай Расторгуев
Как сообщил источник, по предварительной информации, сам Николай Расторгуев от госпитализации отказался. Его супруга, судя по всему, также серьезно не пострадала. По свидетельству одного из спасателей, находившихся в "Газели", жена певца "уехала на другой машине еще до прибытия сотрудников ГАИ".
В машине "Форд-Экспедишн", которым она управляла, в момент столкновения сработали подушки безопасности.
В большей степени пострадала бригада спасателей, находившихся в "Газели". Как сообщил РИА Новости источник в подмосковном ГУВД, из четырех человек, которые ехали в машине, самые тяжелые травмы получил врач бригады Дмитрий Жидков - у него черепно-мозговая травма. Пострадавшего медика доставили в одну из столичных клиник.
Состояние остальных спасателей менее тяжелое, однако их также госпитализировали.
Представитель ГАИ Подмосковья в беседе с корреспондентом РИА Новости пока затруднился назвать причину ДТП, сказав лишь, что она будет установлена в ходе расследования.
"Не исключено, что водитель Форда не справился с управлением на скользкой от дождя дороге, в результате чего автомашину вынесло на встречную полосу", - сказал он.
|Форд Экспедишн, фото с сайта familycar.com