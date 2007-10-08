Лидер ”Любэ” попал в серьезное ДТП

За рулем джипа, который протаранил "Газель" спасателей в Подмосковье, находилась жена лидера известной группы "Любэ" Николая Расторгуева, сообщил РИА Новости источник в ГУВД Московской области. Сам певец также находился в машине.

Как сообщил источник, по предварительной информации, сам Николай Расторгуев от госпитализации отказался. Его супруга, судя по всему, также серьезно не пострадала. По свидетельству одного из спасателей, находившихся в "Газели", жена певца "уехала на другой машине еще до прибытия сотрудников ГАИ".

В машине "Форд-Экспедишн", которым она управляла, в момент столкновения сработали подушки безопасности.

В большей степени пострадала бригада спасателей, находившихся в "Газели". Как сообщил РИА Новости источник в подмосковном ГУВД, из четырех человек, которые ехали в машине, самые тяжелые травмы получил врач бригады Дмитрий Жидков - у него черепно-мозговая травма. Пострадавшего медика доставили в одну из столичных клиник.

Состояние остальных спасателей менее тяжелое, однако их также госпитализировали.

Представитель ГАИ Подмосковья в беседе с корреспондентом РИА Новости пока затруднился назвать причину ДТП, сказав лишь, что она будет установлена в ходе расследования.

"Не исключено, что водитель Форда не справился с управлением на скользкой от дождя дороге, в результате чего автомашину вынесло на встречную полосу", - сказал он.