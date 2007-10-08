Больше половины молодых европейцев хотят свой бизнес (опрос)

Больше половины молодых европейцев хочет открыть собственный бизнес.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом свидетельствуют обнародованные сегодня результаты опроса общественного мнения, проведенного The Gallup Organization.

Согласно результатам опроса, 51% европейцев в возрасте от 15 до 24 лет хотели бы начать свой бизнес. При этом, 45% всех европейцев хотели бы быть самостоятельно трудоустроенными. В то же время, 49% опрошенных никогда не думали о начале собственного бизнеса.

Среди двух наибольших рисков для начала собственного бизнеса 51% опрошенных назвали риск банкротства, еще 38% - риск неуверенности в получении доходов от бизнеса.

Опрос проводился с 9 по 16 января 2007 года в 25 странах-членах ЕС, а также в Норвегии и Исландии. Было опрошено 19 тысяч европейцев.