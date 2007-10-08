Как будут праздновать годовщину создания УПА и праздник Покрова в Киеве

Отметить 63-тую годовщину освобождения Украины от фашистских захватчиков, 65-тю годовщину создания УПА и праздник Покрова в центре Киева 14 октября планируют ряд общественных организаций и одна из партий.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении по вопросам внутренней политики КГГА, в частности, Коммунистическая партия Украины, Ленинский коммунистический союз молодежи Украины, КМО “Всеукраинского союза советских офицеров”, Всеукраинский союз женщин-тружениц “За будущее детей Украины” хотят провести массовые мероприятия по случаю годовщины освобождения Украины. Так, согласно полученным заявкам, коммунисты хотят провести торжества с участием 10 тыс. человек с 8.00 до 23.00 и охватить все центральные площади города – от Бессарабской до Европейской, то есть празднованием планируется охватить весь Крещатик и Майдане Незалежности. ЛКСМУ предусматривает проведение антифашистского митинга на Майдане Незалежности и другие мероприятия, начиная с 7.00 до 23.00 (количество лиц не указано). КМО “Всеукраинского союза советских офицеров” и Всеукраинский союз женщин-тружениц хотят провести свои мероприятия с 8.00 до 23.00 на Крещатике и Майдане Незалежности. Заявлены к участию в акциях 1 тыс. и 300 человек соответственно.

Кроме того, в мэрию поступили заявки от МГО “Украинское казачество” на проведение на Софийской площади “Торжественной присяги” с 9.30 до 11.30 (заявлено 250 человек); Мировой юбилейный комитет по 12.00 и до 15.00 планирует провести и мероприятие под названием “Вече” (количество задействованных лиц не указано).

В то же время, столичную мэрию предупредили о намерении провести торжества по случаю годовщины Повстанческой армии в этот день как на Софийской площади, так и Майдане Незалежности. В частности, 65-тую годовщину УПА на Майдане планируют праздновать с 7.00 до 23.00 представители ГО “Народная стража” (количество людей в заявке не указано), а на Софийской площади с 12.00 до 15.00 – представители ГО “Центр национального возрождения г. Киева” с участием до 8 тыс. человек.

Отдельная заявка поступила от ВБФ “Соборность” на проведение на Майдане Незалежности 14 октября Фестиваля Украинской песни “Повстанческая стража”, который будет проходить с 14.00 до 17.00. Праздничный концерт планирует в этот же день провести на Майдане МГО “Реформация”, которая указала в своей заявке время для проведения своих мероприятий с 7.00 до 23.00 без уточнения количества лиц, приглашенных к участию.

Празднование Покрова организовывает в это воскресенье на Михайловской площади ООО “Лучший путь”.