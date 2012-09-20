Янукович поручил проверить работу дипломатов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая сегодня на заседании Совета регионов, которое проходит в Киеве.

Президент напомнил, что давал поручение министру иностранных дел Константину Грищенко проверить состояние «экономической дипломатии», «состояние экономизации внешней политики». В.Янукович подчеркнул, что сегодня каждый дипломат за рубежом должен хорошо понимать, за что он несет ответственность – за продвижение украинских товаров на территории, на которой он работает.

«Поэтому я просил бы вас (К.Грищенко – УНИАН) в ближайшее время провести еще раз очередное совещание, собрать послов в МИД и провести работу в этом направлении, и ее более конкретизировать вместе с Министерством экономики, вместе с правительством, и поднять эту работу на такой уровень, чтобы мы увидели, как наши торговые представительства, как наши послы, в конечном итоге, какую они играют роль, какая у них связь с украинскими товаропроизводителями, как они организуют бизнес-форумы...», - сказал В.Янукович.