4 человек на угнанной Таврии врезались в детскую площадку (уточненная)

В Крыму в поселке Молодежное Симферопольского района 4 неизвестных угнали автомобиль «Таврия».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Крыма.

Однако, по данным правоохранителей, «состояние» угонщиков не позволило довести задуманное ими дело до конца - автомобиль врезался в площадку детского сада.

«На большой скорости автомобиль потерял управление и, пробив ограждение, въехал на территорию детского сада, врезавшись в детскую спортивную лестницу на детской площадке. К счастью, это произошло ночью, и на территории этого садика не было детей», - отметили в ГАИ.

Для того, чтобы «замести следы», угонщики подпалили автомобиль прямо на месте аварии - на детской площадке.

В настоящее время один из подозреваемых в угоне и поджоге автомобиля уже задержан сотрудниками ГАИ. Ведется следствие.