Саркози услышал голос: Франция стала на сторону Украины

Франция будет выступать за определение в новом усиленном соглашении Украина-ЕС четкой европейской перспективы для Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель главы Секретариата Президента Александр ЧАЛЫЙ, подводя итоги рабочего визита Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО во Францию.

«У нас состоялось четкое понимание, что будущее усиленное соглашение Украина-ЕС должно включать европейскую перспективу Украины», - сказал А.ЧАЛЫЙ.

«Тот порог определенного французского консерватизма относительно евроинтеграционных перспектив Украины преодолен – это является ключевым итогом визита Президента Украины», - сказал А.ЧАЛЫЙ.

Он отметил, что Франция будет поддерживать евроинтеграционные устремления Украины. «Наш голос САРКОЗИ услышал… », - сказал А.ЧАЛЫЙ.

Отвечая на вопрос журналистов, почему В.ЮЩЕНКО не посетил саммит глав государств - участников Содружества независимых государств, А.ЧАЛЫЙ объяснил, что встреча с Президентом Франции Николя САРКОЗИ планировалась очень давно, поэтому было принято «стратегическое решение» направить на саммит министра иностранных дел Украины Арсения ЯЦЕНЮКА.

Как сообщал УНИАН, В.ЮЩЕНКО находился с рабочим визитом во Франции 5 октября.