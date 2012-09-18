Кредиторы могут получить доступ ко всем данным о клиентах

Президент Виктор Янукович поручил Нацбанку, Минюсту, Минфину и Нацкомфинуслуг обеспечить "финансово-кредитные учреждения возможностью проверять достоверность подаваемых документов потенциальных заемщиков, в том числе путем доступа к информации о таких заемщиках в соответствующих базах данных госорганов", сообщает Коммерсант-Украина.

Поручение администрации президента — реакция на просьбы банкиров. Однако доступ к такой информации обеспечат всем участникам рынка, в том числе кредитным союзам и финансовым компаниям.

"Банкам необходим доступ к реестру уплаты налогов, так как это является одним из главных показателей. Бывает, что банк выдает кредит, а оказывается, что человек нигде официально не работает, не получает зарплату и не платит налоги",— рассказывает генеральный директор УКБС Галина Олифер.

Как отмечают банкиры, достоверная информация из госреестров нужна для предотвращения мошенничества и минимизации кредитных рисков банков. "Хотелось бы получать информацию о заработной плате заемщика из налоговой службы, данные из Пенсионного фонда, адресного бюро — касательно места регистрации, а также сведения о наличии судимостей, о регистрации автотранспорта — из ГАИ, о наличии недвижимости — из БТИ",— говорит председатель правления Астра Банка Михаил Власенко. "Доступ к базам БТИ и ГАИ позволит банкам оценить наличие имущества у заемщика. А доступ к базе налогоплательщиков — уровень доходов клиента",— поясняет заместитель председателя правления Банка Национальный кредит Людмила Мищук. Также у банков есть потребность в информации из земельного кадастра.

В стремлении узнать все о клиентах банкиры хотели бы даже раскрывать врачебную тайну. "Крайне необходимо было бы получить доступ к госреестрам наркологических и психоневрологических диспансеров о лицах, состоящих на учете. Однако учитывая, что данная информация представляет врачебную тайну, доступ к ней маловероятен",— признает директор департамента розничного обслуживания Идея Банка Роман Косило.

Поскольку часть этих данных является персональными, банки смогут получать доступ к ним только с разрешения клиента, поясняют юристы. Согласно закону "О защите персональных данных", передача сведений возможна только с разрешения субъекта персональных данных. Без его согласия передавать данные дозволяется только в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния страны и прав человека. Подпадает ли под эти определения желание банков не допустить выдачи "плохих" кредитов, в законе не указано.