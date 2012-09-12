Судью-«колядника» Зварича перевезли из Менской колонии в Киев

Экс-судью Игоря Зварича перевезли из Менской исправительной колонии, где он отбывает 10-летний срок наказания за получение взяток, в Киевский СИЗО.

Об этом пишет газета «Сегодня».

По информации газеты, в СИЗО И.Зварич ожидает рассмотрения своего дела в суде кассационной инстанции.

«Его (И.Зварича – УНИАН) увезли. А до этого, говорят, Зварич полколонии отремонтировал. Якобы ему могут за это и срок скостить. А еще его бывшие соседи рассказывают, что он на зоне занимался на тренажерах, тягал гири», – сообщил "Сегодня" источник в колонии.

Информацию о том, что И.Зварич уже не находится в колонии, газете подтвердил и его адвокат Станислав Цветинский. «Мой подзащитный сейчас в Киевском СИЗО, ждем рассмотрения кассации. Она назначена на октябрь», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, уголовное дело в отношении И.Зварича было возбуждено в декабре 2008 года – он подозревался в получении 100 тыс. долларов взятки за принятие незаконного решения. И.Зварич скрывался, но был задержан в марте 2009 года.

20 сентября 2011 года Оболонский райсуд Киева вынес приговор по делу И.Зварича. Он осужден к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества за получение взяток в особо крупных размерах.

Апелляционный суд Киева не удовлетворил жалобу И.Зварича на приговор Оболонского райсуда столицы.