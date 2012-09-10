В Ивано-Франковске начали ограждать исторический центр

В Ивано-Франковске начали устанавливать заградительные устройства для ограничения въезда транспорта в историко-архитектурную центральную часть города согласно утвержденной в апреле программе «Ограничение движения – повышение комфорта».

Как сообщили УНИАН в Ивано-Франковском городском совете, во исполнение этой программы в городе начали вносить изменения в схемы организации дорожного движения и устанавливать заградительные устройства.

На первом этапе ограничивают движение на площади Шептицкого и площади Рынок в центре города. Специалисты предприятия ТЦ «Сервис-Авто», ответственные за внедрение программы, разъясняют водителям правила проезда через центральную часть города.

На начальном этапе предлагается использовать площади двух действующих парковочных площадок, которые находятся в зоне действия специального тарифа, а именно: ул. Галицкая (от ул. Новгородская до ресторана «Франко») и площадь Рынок (рядом с магазином «Техас»). Таким образом, прогнозируемая прибыль за месяц при специальном тарифе 50 грн за один заезд и при использовании площадей указанных выше парковочных площадок составит 33,84 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля Ивано-Франковский городской совет утвердил программу «Ограничение движения – повышение комфорта», которая предусматривает ограничение движения транспорта в Ивано-Франковске и платный въезд в историко-архитектурный центр, а также установку тротуарных столбиков единого образца с целью ограничения парковки в непредусмотренных зонах и ради безопасности пешеходов.

В частности, установлена плата за въезд и парковку автотранспорта в специально отведенных местах в течение суток в размере: 50 грн – для легковых автомобилей и 80 грн – для туристических автобусов.

Бесплатный въезд имеет специальный автотранспорт со служебными государственными номерами во время исполнения прямых служебных обязанностей, транспортные средства, которыми управляют инвалиды и лица, которым предоставлено право управления автомобилем инвалида, а также транспортные средства, которые принадлежат предприятиям и организациям общественных организаций инвалидов и сферы социальной защиты населения и которые перевозят инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Не будут брать денег и с жильцов домов, расположенных в пределах зоны платного въезда, при предъявлении соответствующих документов.

От реализации программы ожидают создать надлежащие условия жителям и гостям города для отдыха в центральной историко-архитектурной части города; улучшить привлекательность города Ивано-Франковска с туристической точки зрения.