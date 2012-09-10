В Киеве будет разработана международная система обмена информацией о налоговых преступлениях

Заседание состоится в конце сентября в Одессе. Об этом заявил Первый заместитель Председателя ГНС Украины - начальник налоговой милиции Андрей Головач.

«Нынешнее заседание КСОНР, которое состоится в Украине, мы впервые проводим в новом формате, - сказал А. Головач. - Для участия мы приглашаем не только постоянных участников совета, но и представителей соответствующих органов стран ЕС, других европейских государств, Азии, Европола и ОЭСР. Ведь перед всеми нами стоит простая задача: разработать систему, которая бы гарантировала общую экономическую безопасность».

По словам Андрея Головача, вопросы общей системы безопасности сегодня, учитывая мировую экономическую ситуацию, является крайне актуальным. «Мировой экономический кризис наглядно продемонстрировал, что экономики разных стран взаимосвязаны. Поэтому отсидеться в стороне никому не получится - с организованной международной экономической преступностью нужно бороться вместе », - подытожил начальник налоговой милиции.

КСОНР является органом отраслевого сотрудничества, осуществляющий координацию деятельности компетентных ведомств государств Содружества. КСОНР выступает организационной формой, которая обеспечивает взаимодействие в сфере выявления, предупреждения и пресечения экономических и налоговых преступлений, реализации политики обеспечения экономической безопасности.

Этот орган был создан в октябре 1999 года.