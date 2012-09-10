Из-за таяния вечной мерзлоты до 2300 года температура поднимется на 1,69 ° С

Такие процессы будут происходить даже в том случае, если антропогенные выбросы парниковых газов будут полностью прекращены, заявляют климатологи в статье, опубликованной в журнале Nature Geoscience.

Считается, что тундра и другие области вечной мерзлоты накопили за время своего существования около 1,7 триллиона тонн углерода в виде органических останков животных и растений. Для сравнения, в земной атмосфере содержится примерно в два раза меньше углерода, и освобождение даже части из этих запасов может привести к катастрофическим последствиям для климата Земли.

Как передает РИА Новости, группа климатологов под руководством Эндрю Макдугала (Andrew MacDougall) из университета города Виктория (Канада) проверила, какие последствия могут произойти после оттаивания части вечной мерзлоты в ближайшие годы при помощи глобальной климатической модели ESCM.

Как объясняют Э.Макдугал и его коллеги, данная модель учитывает влияние изменения климата на состояние вечной мерзлоты, и то, как освободившийся углекислый газ и метан ускоряют этот процесс.

В ходе моделирования авторы статьи меняли объемы антропогенного СО2, наблюдая за изменениями при снижении выбросов до нуля и снимая все ограничения на выработку парниковых газов. В каждом случае ученые следили за повышением концентрации метана и углекислоты и сокращением площади вечной мерзлоты.

Оказалось, что все возможные сценарии приводят к примерно одинаковым последствиям - таяние вечной мерзлоты приведет к повышению доли СО2 в атмосфере на 50-100 частей на миллион к концу текущего столетия.

Рост концентрации СО2 выльется в дополнительном увеличении среднегодовых температур на планете на 0,23-0,39 градусов, в зависимости от эффективности таяния мерзлоты. В итоге, таяние вечной мерзлоты повысит долю углекислоты в атмосфере на 44-279 частей на миллион, что "разогреет" планету на 0,37-1,69 градусов Цельсия, в зависимости от параметров моделирования.

По словам ученых, сокращение выбросов на 90% от сегодняшнего вклада человечества в глобальное потепление и искусственное изъятие СО2 из атмосферы не смогут остановить процесс таяния вечной мерзлоты и последующий "разгон" изменения климата.

"В случае, если объем СО2, который будет выделяться из оттаявших почв, превысит способность океана по поглощению излишков углекислоты, концентрация углекислого газа в атмосфере будет расти. В результате, почва будет прогреваться еще сильнее и будет выделяться еще больше СО2", - пишут климатологи.

Как полагают исследователи, столь тревожные выводы должны побудить ученых и соответствующие правительственные учреждения усилить наблюдения за состоянием вечной мерзлоты и регулярно замерять объем СО2, который выделяется на растаявших участках тундры и других арктических ландшафтов.