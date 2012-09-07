Эксперт: Законопроект ПР о мирных собраниях - точная копия закона России

Об этом в эфире «5 канала» заявил председатель правления ВОО «Коалиция участников Оранжевой революции" Сергей Мельниченко. «Если посмотреть, проанализировать этот закон, он в полной мере клонирует федеральный закон Российской Федерации о митингах и демонстрациях.

То есть, фактически, слово в слово, единственное, что некоторые тезисы, которые слишком грубы оттуда выброшены. И что интересно, команда, которая при власти, она хочет принять закон на ограничение, сужение возможности влиять на что-либо оппозиции, то есть тех, кто неугоден власти », - заявил Мельниченко. «Не хочу делать выводов, но интересный факт: закупка водометов для милиции, перед тем расширение полномочий и подчинение внутренних войск Президенту, 17 тысяч видеокамер хотели закупить и установить в местах массового скопления людей в Киеве. Ряд этих обстоятельств вызывает вопросы», - добавил Мельниченко.