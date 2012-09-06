Украинцам задолжали миллиард гривен зарплаты

В Украине на сегодняшний день долг по зарплатам на всех предприятиях и учреждениях достигает около 1 млрд гривен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время посещения Харьковского тракторного завода сказал журналистам премьер-министр Украины Николай Азаров.

По его словам, из этой суммы около 500 млн грн приходятся на государственные предприятия, остальные 500 млн грн. – на частные предприятия, которые находятся на стадии банкротства.

Н.Азаров заметил, что правительство уделяет значительное внимание погашению долгов по зарплатам.

По его словам, на протяжении последних двух лет задолженность по зарплатам в Украине была сокращена вдвое.

Премьер отметил, что правительство работает над тем, чтобы «текущая заработная плата выплачивалась в обязательном порядке, а задолженность была, скажем, на протяжении полугода ликвидирована».

Н.Азаров сообщил, что правительство приняло решение выделить средства на погашение долгов на некоторых предприятиях - должниках, в частности, ГП «Харьковский приборостроительный завод им. Шевченко».