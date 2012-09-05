Волынские депутаты сорвали сессию из-за языкового вопроса

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня должна была состояться 13-я сессия областного совета шестого созыва.

В начале сессии депутаты областного совета озвучили ряд запросов, после чего приступили к утверждению повестки дня сессии. По инициативе председателей фракций Игоря Гузя ("Фронт змин"), Анатолия Витива ("Свобода"), Анатолия Грицюка ("Батькивщина") было предложено переместить вопрос №45 повестки дня "Об обращении Волынского областного совета к волынянам по поводу подписания антиукраинского «языкового» закона» на первую позицию. Впрочем, это предложение не набрало нужного количества голосов, и депутаты не смогли утвердить повестку дня в целом.

Затем председатель облсовета Владимир Войтович объявил перерыв, и созвал председателей фракций для консультаций. За то, чтобы "языковой" вопрос рассмотреть первым, кроме названных лидеров фракций, высказались еще Сергей Слабенко ("Наша Украина") и Андрей Турак ("Народная партия"). Председатель фракции Партии регионов Александр Башкаленко заявил, что его фракция не будет возражать против того, чтобы поставить обращение относительно языка первым, если в текст будут внесены изменения. Однако к такому предложению не прислушивались авторы обращения - фракция "Свобода".

После перерыва зарегистрировались только 18 депутатов, а облсовет полномочен принимать решения при условии участия в работе сессии как минимум 41 депутата. Поэтому председатель областного совета объявил перерыв в работе сессии на несколько дней. Он заявил, что между председателями фракций не найден компромисс относительно формирования повестки дня.