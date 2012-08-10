Языковой закон вступил в силу

Сегодня его текст был опубликован в газете «Голос Украины».

В Законе Украины «Об основах государственной языковой политики» определяется порядок применения языков в Украине, принципы языковой политики государства и его обязанность относительно обеспечения конституционного права человека на свободное использование языков.

Законом установлено, что государственным языком Украины является украинский язык. При этом отмечается, что «ни одно из положений данного Закона о мерах по развитию, использованию и защите региональных языков или языков меньшинств не должно толковаться как создающее препятствия для использования государственного языка».

Вместе с тем, законом определяется, что право на языковое самоопределение и свободное пользование языками в частной и государственной жизни является неотъемлемым правом человека и гражданина.

На территории Украины гарантируется свободное использование региональных языков, к которым отнесены русский, белорусский, болгарский, армянский, гагаузский, идиш, крымскотатарский, молдавский, немецкий, новогреческий, польский, ромский, румынский, словацкий и венгерский. Добавлены русинский, караимский и крымчакский языки в соответствии с рекомендациями Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств. Действие этого положения распространяется на те языки, которые являются родными для не менее 10% граждан, населяющих определенную территорию по данным переписи. По решению местного совета, или по результатам сбора подписей в отдельных случаях, с учетом конкретной ситуации такие положения могут применяться к языку, региональная языковая группа которого составляет меньше 10 процентов населения соответствующей территории. Численность региональной языковой группы на определенной территории определяется на основании данных Всеукраинской переписи населения о языковом составе населения в разрезе административно-территориальных единиц.

Таким образом, если провести параллели с данными последней Всеукраинской переписи 2001 года, то русский язык станет региональным в 13 административно-территориальных единицах Украины (из 27-ми) – в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях, АР Крым и городах Киеве и Севастополе; крымскотатарский – в АР Крым, венгерский – в Закарпатской области, румынский – в Черновицкой. Другие языки традиционных национальных меньшинств Украины получат защиту в меньших административно-территориальных единицах.

В государственном управлении акты высших органов государственной власти принимаются на государственном языке, и официально публикуются на украинском и русском, региональных языках или языках меньшинств.

Акты местных органов государственной власти и органов местного самоуправления принимаются и публикуются на государственном языке. В пределах территории, на которой распространен региональный язык, акты местных органов государственной власти и местного самоуправления принимаются на государственном языке или на этом региональном языке, или на языке меньшинства (языках) и официально публикуются на обоих языках.

В сфере административных услуг, основным языком работы, делопроизводства и документации органов государственной власти и органов местного самоуправления устанавливается государственный язык. В пределах территории, на которой распространен региональный язык, в работе, делопроизводстве и документации местных органов государственной власти и местного самоуправления наравне с государственным языком используется этот региональный язык или язык меньшинства. Государство гарантирует посетителям органов государственной власти и органов местного самоуправления предоставление услуг на государственном языке, а в пределах территории, на которой распространен региональный язык, – и на этом региональном языке или языке меньшинства (статья 11).

Паспорт гражданина Украины и сведения о его владельце, которые вносятся в него, выполняются на государственном языке и рядом, по выбору гражданина, на одном из региональных языков или языков меньшинств Украины. Действие этого положения распространяется и на другие официальные документы, удостоверяющие личность гражданина Украины или сведения о нем (записи актов гражданского состояния и документы, которые выдаются органами регистрации актов гражданского состояния, документ об образовании, трудовая книжка, военный билет и другие официальные документы), а также документы, удостоверяющие личность иностранца или лицо без гражданства, в случае наличия письменного заявления лица (статья 13 законопроекта).

Документ об образовании, полученном в учебном заведении с обучением на региональном языке, по заявлению лиц, выполняется на двух языках – государственном и рядом, по желанию лица, на соответствующем региональном (статья 13).

В следствии и судопроизводстве документы составляются на государственном языке.

Следственные и судебные документы, в соответствии с установленным процессуальным законодательством порядком, вручаются лицам, принимающим участие по делу (обвиняемому по уголовному делу), в переводе на их родной язык или другой язык, которым они владеют (статья 15).

Судопроизводство в Украине по гражданским, хозяйственным, административным и уголовным делам осуществляется на государственном языке. В пределах территории, на которой распространен региональный язык, по ходатайству стороны процесса суды могут осуществлять производство на этом региональном языке. Государство гарантирует возможность осуществлять судебное производство на региональном языке. Необходимость обеспечения данной гарантии должна учитываться при отборе судейских кадров. Услуги переводчика с регионального языка или языка меньшинства, в случае их необходимости, предоставляются без дополнительных для этих лиц расходов.

В экономической и социальной деятельности государственных предприятий, учреждений и организаций основным языком является государственный язык, а также свободно используются другие языки.

Статьей 20 законопроекта устанавливается, что гражданам Украины гарантируется право получения образования на государственном языке и региональных языках или языках меньшинств (в пределах территории, на которой распространен региональный язык). Это право обеспечивается через сеть дошкольных детских учреждений, общих средних, внешкольных, профессионально-технических и высших государственных и коммунальных учебных заведений с украинским или другими языками обучения, которая создается в соответствии с потребностью граждан. Свободный выбор языка обучения является неотъемлемым правом граждан Украины, которое реализуется в рамках данного Закона, при условии обязательного изучения государственного языка в объеме, достаточном для интеграции в украинское общество (статья 20).

Потребность граждан в языке обучения определяется в обязательном порядке по заявлениям родителей о языке обучения, или студентами собственноручно при вступлении в государственные и коммунальные учебные заведения, а также, в случае необходимости, в любое время в период обучения.

Государственные и коммунальные учебные заведения в установленном порядке создают отдельные классы, группы, в которых обучение ведется на другом языке, чем в учебном заведении в целом, при наличии достаточного количества соответствующих заявлений о языке обучения от родителей учеников или студентов.

На практике количество заявлений будет признаваться «достаточным» в зависимости от норм наполняемости учебного заведения (зависит от типа населенного пункта), которые установлены профильными законами Украины «Об образовании», «О дошкольном образовании», «Об общем среднем образовании», «О профессионально-техническом образовании», «О высшем образовании» и тому подобное и регуляторными актами Министерства образования и науки Украины.

Во всех общих средних учебных заведениях обеспечивается изучение государственного языка и одного из региональных языков или языков меньшинств. Объем изучения регионального языка или языка меньшинства определяется местными советами в соответствии с законодательством об образовании, с учетом распространенности этого языка на соответствующей территории.

Тесты для внешнего оценивания качества образования составляются на государственном языке. Для лиц, которые получали полное общее среднее образование на региональном языке или языке меньшинств, по их желанию тесты переводятся на язык обучения (за исключением теста по украинскому языку и литературе).

Телерадиоорганизации Украины могут по собственному усмотрению вести вещание на государственном языке, региональных языках или языках меньшинств, языках международного общения и других языках – как на одном, так и на нескольких языках. Объемы регионального и местного вещания на государственном языке, региональных языках или языках меньшинств должны соответствовать численности региональных языковых групп и определяются самими телерадиоорганизациями. Язык печатных средств массовой информации определяется их учредителями в соответствии с учредительными документами (статья 24).

Разрешается и проблема дубляжа фильмов. Изготовление копий фильмов иностранного производства, которые распространяются для показа в кинотеатрах, публичном коммерческом видео и домашнем видео в Украине, осуществляется на языке оригинала или с дублированием, или озвучением, или субтитрованием на государственном языке, или региональных языках, или языках меньшинств по заказу дистрибьюторов и прокатчиков с учетом языковых потребностей потребителей (статья 24).

Согласно статье 27 Закона о языках, топонимы (географические названия) – названия административно-территориальных единиц, железнодорожных станций, улиц, площадей и т.п. – образуются и подаются на государственном языке. Рядом с топонимом на государственном языке может воспроизводиться соответствующий топоним на региональном языке.

Рекламные объявления, сообщения и другие формы аудио- и визуальной рекламной продукции выполняются на государственном языке или на другом языке по выбору рекламодателя.

Каждый гражданин Украины имеет право использовать свою фамилию и имя (отчество) на родном языке согласно традициям этого языка, а также право на их официальное признание. Запись фамилии и имени (отчества) в паспортах и других официальных документах осуществляется по предварительному одобрению владельца.

Украинский язык останется исключительно единственным языком Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований; заседания Верховной Рады Украины, ее комитетов и комиссий ведутся на государственном языке (хотя оратор может выступать на других языках); проекты законов, других нормативных актов вносятся на рассмотрение Верховной Рады Украины на государственном языке; языком соглашений и картографических изданий является также украинский язык.

Кроме того, Кабинету Министров Украины поручено обеспечить комплекс мер по реализации положений закона «Об основах государственной языковой политики», а переходными положениями законопроекта вносятся изменения в ряд других законов Украины.

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Как сообщал УНИАН, 3 июля Верховная Рада приняла закон "Об основах государственной языковой политики", что вызвало волну протестов по всей Украине. Оппозиция заявляла, что закон принят с существенными нарушениями.

31 июня председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин подписал закон "Об основах государственной языковой политики".

8 августа Президент Украины Виктор Янукович подписал закон.

По данным экспертов, на реализацию языкового закона государству ежегодно необходимо будет тратить из госбюджета от 17 млрд грн до 50 млрд грн.