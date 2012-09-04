Голландские туристы хлынули в Киев
23:39, 04 сентября 2012Общество
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В течение лета 2012 года количество туристических поездок в Украину из Нидерландов увеличилось на 81%.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор департамента информационной политики МИД Украины Олег Волошин, ссылаясь на информацию посольства Украины в Королевстве Нидерланды.
Также, по его словам, количество туристических поездок в город Киев увеличилось на 67%.
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