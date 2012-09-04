Голландские туристы хлынули в Киев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор департамента информационной политики МИД Украины Олег Волошин, ссылаясь на информацию посольства Украины в Королевстве Нидерланды.

Также, по его словам, количество туристических поездок в город Киев увеличилось на 67%.