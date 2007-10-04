Министр энергетики заверил ЕС, что с газом и проплатами будет порядок

Комиссар ЕС по энергетике Андрис ПИБАЛГС получил заверения Киева в быстром решении вопроса оплаты газа с российским “Газпромом”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

“Комиссар ЕС провел телефонный разговор с министром топлива и энергетики Украины Юрием БОЙКО”, - сообщили УНИАН в пресс-службе.

Министр проинформировал комиссара о том, что вопрос оплаты за газ между компаниями будет решен до 1 ноября 2007 года.

Ю.БОЙКО также заверил А.ПИБАЛГСА в том, что Украина остается стабильной транзитной страной для ЕС.

“Прозрачность - это главное в наших отношениях со странами поставщиками и транзитерами газа. Я приветствую информацию, которую предоставил Ю.БОЙКО и ожидаю, что вопрос будет решен до 1 ноября”, - цитирует пресс-служба А.ПИБАЛГСА.

Как сообщал УНИАН, 2 октября «Газпром» послал своим европейским партнерам сообщения о существующих проблемах по поставкам газа в Украину. Задолженность украинской стороны за газ составляет свыше 1,3 млрд. долларов, утверждала пресс-служба газового холдинга.

ЗАО ”Укргаз-энерго” подтвердило наличие долга перед компанией RosUkrEnergo AG (Швейцария) за поставленный природный газ и заявило, что ведет активную работу по его погашению. Компания не уточнила сумму задолженности.

”Газпром” через свою дочернюю компанию ООО ”Газпром экспорт” покупает газ, который добывается в Туркменистане, Узбекистане и Казахстане, и продает его компании RosUkrEnergo AG (Швейцария), 50% акций которой принадлежат ”Газпрому”. RosUkrEnergo доставляет центральноазиатский газ до границы России с Украиной и на границе перепродает его ЗАО ”Укргаз-енерго”. Эта компания - часть полученного от RosUkrEnergo газа поставляет конечным украинским потребителям, а часть - реализует НАК ”Нефтегаз Украины” для последующего обеспечения топливом теплопоставляющих предприятий и бюджетных учреждений.